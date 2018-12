Wałęsa o wyroku ws. przeciwko Kaczyńskiemu: Wszystko, co powiedziałem, polega na prawdzie

W czwartek 6 grudnia Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował, że Lech Wałęsa musi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za wpisy na Facebooku, w których oskarżał prezesa PiS, że to on kazał Lechowi Kaczyńskiego lądować mimo niesprzyjającej pogody w Smoleńsku. W ten sposób były prezydent RP obciążył polityka odpowiedzialnością za katastrofę, w której zginęło 96 osób.

Jednocześnie sąd oddalił żądania Jarosława Kaczyńskiego, aby Lech Wałęsa przeprosił go za sugerowanie, że to on stoi za oskarżeniami, że były prezydent RP ma agenturalną przeszłość oraz za wpisy, w których nazywał prezesa PiS "chorym psychicznie".

"Będziemy się odwoływać"

Lech Wałęsa zapowiedział, że będzie składał apelację. Jak twierdzi TVN 24, nie wyklucza, że ostatecznie sprawa trafi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

- Wszystko, co powiedziałem, polega na prawdzie, natomiast nie wszystko, co jest prawdą można udowodnić - stwierdził były prezydent RP.

Zgodnie z decyzją sądu Lech Wałęsa ma wysłać do Jarosława Kaczyńskiego odręcznie napisany lub odręcznie podpisany list o treści:

Przepraszam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moich wypowiedziach publicznych w okresie od kwietnia 2015 do maja 2017 roku sformułowałem wobec niego zarzuty, że Jarosław Kaczyński mając świadomość nieodpowiednich pogodowych panujących podczas lotu polskiej delegacji do Smoleńska wydał polecenie nakazania lądowania samolotu, czym doprowadził do katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku, a swoimi późniejszymi działaniami zmierzał do przerzucenia odpowiedzialności za katastrofę smoleńską na inne osoby. Tymi słowami naruszyłem dobre imię i godność osobistą pana Jarosława Kaczyńskiego. Lech Wałęsa

Oświadczenie o takiej samej treści były prezydent ma opublikować na Facebooku, w radio TOK FM, w tygodniku "Newsweek" oraz w portalu Gazeta.pl.

PiS cieszy się z wyroku

Politycy PiS "z satysfakcją przyjęli wyrok sądu" - napisała Beata Mazurek, rzecznik prasowa PiS. Wyraziła również nadzieję, że Lech Wałęsa przeprosi Jarosława Kaczyńskiego. - Nie było żadnych podstaw, żeby wysuwać takie oskarżenia, jakie Wałęsa wysuwał w stosunku do Prezesa #PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ufamy że Wałęsa wykona ten wyrok - stwierdziła.

