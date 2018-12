PiS też powiększyło klub. Zyska porzucił WiS i Morawieckiego, druga taka zmiana u posła

Gdy oczy wszystkich zwrócone są na przepychanki Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, także Prawu i Sprawiedliwości udało się poszerzyć skład osobowy swojego klubu. Oczywiście nie tak spektakularnie, bo o jednego parlamentarzystę.

Szeregi PiS zasilił bowiem Ireneusz Zyska, dotychczas w kole Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego. Decyzję w tej sprawie Zyska miał zakomunikować Morawieckiemu wczoraj, 5 grudnia.

Dzisiaj Kornel Morawiecki, w przytaczanym przez "Super Express" komunikacie, podziękował posłowi za współpracę w kole WiS i pożyczył mu "powodzenia na politycznie nowej drodze życia".

"Ciekawe tylko, kto następny?"

Teraz koło WiS będzie liczyć pięciu posłów: Kornela Morawieckiego, Sylwestra Chruszcza, Adama Andruszkiewicza, Jarosława Porwicha i Małgorzatę Zwiercan. Wszyscy, razem z Zyską, do Sejmu wchodzili z list Kukiz'15.

To nie pierwsza zmiana barw klubowych w wydaniu Zyski: to on razem z Morawieckim i Zwiercan opuścił klub Kukiz'15 i zakładał koło Wolni i Solidarni w 2016 roku.

Pożegnanie posła Zyski ze strony koła WiS było stonowane i życzliwe, natomiast decyzja Zyski przykuła uwagę Pawła Kukiza, który wprowadzał go do Sejmu ze swoich list. Postanowił krótko "podsumować karierę Nikodema Zyski", przypominając jego polityczne decyzje.

Kukiz stwierdził też, że na Zysce się nie skończy:

Najprawdopodobniej jest to początek akcji zakamuflowanego i stopniowego zasilania przez posłów WiS klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie bardzo im wypada "hurtem" połapać się z PiSowcami więc będą powoli, niezauważalnie zbliżać się do koryta. Ciekawe tylko, kto następny? Może kolekcjoner znaczków partyjnych Andruszkiewicz?