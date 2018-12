"Grzesiek dostanie niestrawności. Pożyczyć posła?". Kukiz pisze też o "skundlonych towarzyszach"

Ostatnia sytuacja wokół Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, czyli przejścia posłów do klubu PO-KO, sprawiła, że swoimi przemyśleniami na temat polskiej sceny politycznej podzielił się Paweł Kukiz.

Lider Kukiz'15 w serii wpisów na Facebooku zaczął od wskazania, że to nie jego ugrupowanie, jak wieszczono, a najpierw PSL, a później Nowoczesna, straciły posłów, co zakończyło się rozwiązaniem ich klubów.

O ile PSL, by utrzymać klub w Sejmie wzięło do siebie posłów z koła Unii Europejskich Demokratów, tak nie wiadomo, co dalej z Nowoczesną (ma tylko 14 posłów, by mieć klub potrzeba 15).

Później Kukiz pisał:

Zastanawiam się, czy K'15 nie powinien "pożyczyć" Nowoczesnej jednego posła. Po co? A po to, żeby mogli utrzymać w Sejmie swój Klub. Poważnie.

Widzicie ten kanibalizm, tę zachłanność POPiS-u, cwaniactwo starych kumpli od czasów "okrągłego stolca" (...). Widzicie to? Widzicie ich PZPR-owską, postkomuszą zachłanność - zeżreć wszystko, co się rusza?

Kukiz o "wypożyczeniu posła", żeby "Schetyna nie chodził w glorii"

Jak opisał lider Kukiz'15, zastanawia się poważnie nad "wypożyczeniem posła" Nowoczesnej, by ta utrzymała klub, aby zobaczyć, jak zareaguje lider PO Grzegorz Schetyna.

Choćby po to, aby przez chwilę Schetyna nie chodził w glorii, że mu się po raz kolejny udało najeść do syta prawie za darmo. Najeść za jakiś ochłap dla Gasiuk-Pihowicz i jej skundlonych "towarzyszy". Dla takich samych kundli, jak te, ktore odeszły z K'15 mamione przez PiS wizją spółek i politycznych "karier". Kundli, które sprzedały wyborców za własny tyłek

- rozpisywał się Kukiz. Od razu też zaznaczał, że "nie szykuje żadnego sojuszu", a po prostu uważa, że "handlowanie zaufaniem wyborców" jest obrzydliwe.

Kukiz: Zróbcie prezent Ryszardowi. Grzesiek by dostał niestrawności

Trochę później Paweł Kukiz zamieścił kolejny wpis, w którym stwierdził, że niestety, żaden z posłów jego ugrupowania nie chce być "wypożyczony" i przejść do Nowoczesnej.

Niestety, wygląda na to, że musiałbym sam siebie "wypożyczyć" Nowoczesnej, by ich klub przetrwał

- skwitował. Zaapelował za to, by Nowoczesna dołączyła do Teraz! Ryszarda Petru.

"Dziś Mikołaja - zróbcie prezent Ryszardowi! Jest jaki jest ale przynajmniej weselej będzie w tym sejmowym Mordorze. Serio. No i Grzesiek (Schetyna) lekkiej niestrawności by dostał po wczorajszej kolacji" - dodał.