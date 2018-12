Żarty trzymały się i Błaszczaka, i Mosbacher. Spotkanie ze snajperami, którzy są "killers"

Wspólne odwiedziny 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku (łódzkie) z zupełnie innej strony przedstawiły kamery Polsat News. Na stronach MON jest tylko oficjalna część wizyty ministra obrony Mariusza Błaszczaka i ambasador USA Georgette Mosbacher, a tymczasem...

Po części formalnej, Błaszczak razem z Mosbacher rozmawiali m.in. ze snajperami. To właśnie wtedy ambasador USA mówiła, że "są trochę straszni". - Nie chciałabym trafić na ciebie w ciemnym zaułku, byłabym przerażona - żartowała, zwracając się do jednego z nich.

Krotochwilny nastrój udzielił się także ministrowi Błaszczakowi, który wtrącił się na chwilę i rzucił, wskazując na nich: - They are killers (to zabójcy).

Później Mosbacher zwracała się jeszcze do żołnierzy, że są "the best" (najlepsi) i wychwalała ich umundurowanie i broń. Na koniec wspólnie z ministrem pozowali do zdjęć.