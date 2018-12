"Schetyna przypomina koalę, ale to drapieżnik". Nawet Sienkiewicz krytykuje "pożeranie"

lodzermensz1 godzinę temu Oceniono 12 razy 4

Komentarze Janeckich czy Makowskich kompletnie mnie nie interesują. Ci panowie to pisowskie politruki.

Natomiast komentarz Sienkiewicza jak najbardziej.

Schetyna nie rozumie tego, co zrozumiał Kaczyński - nawet fasadowa różnorodność jest bardziej doceniana przez wyborców niż polityczny kanibalizm. Nowoczesna powinna być utrzymywana przy życiu, bo sprawia że można mówić o zjednoczeniu sił liberalno-demokratycznych, tak jak PIS mówi o zjednoczeniu Prawicy. Odrębność klubu daje możliwość wypowiadania się podczas sejmowych dyskusji (o ile pisowscy funkcjonariusze pozwalają na jakiekolwiek), daje wicemarszałka, a więc powiększa strefę wpływu. Sprawia też, że część wyborców, negatywnie nastawionych do PO, mimo wszystko znajduje jakąś reprezentację w parlamencie. Do tej pory nie krytykowałem specjalnie Schetyny, bo wbrew hejterom zauważałem pozytywne elementy w tym jak scalił partię i nie dopuścił do jej rozpadu po wyborczej klęsce. Mimo ewidentnego braku cienia charyzmy. Dzisiaj jednak mogę śmiało powiedzieć - bardzo zły ruch. Nieelegancki. Nie przełoży się na poprawę notowań. W niczym nie pomaga w osiągnięciu celu nadrzędnego, jakim jest odsunięcie pisu od władzy.