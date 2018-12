Klub PO zmienia się w PO-Koalicja Obywatelska. Siedmiu posłów odeszło z Nowoczesnej

W Sejmie na spotkaniu klubu Platformy Obywatelskiej zatwierdzono to, co wcześniej zaakceptował zarząd krajowy PO. W miejsce klubu PO powstanie klub PO-Koalicja Obywatelska, do której dołączy dotychczasowych siedmiu posłów Nowoczesnej i jeden były poseł tej partii.

Do klubu PO-KO dołączyli: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marek Sowa, Kornelia Wróblewska, Michał Jaros, Paweł Kobyliński, Elżbieta Stępień i Krzysztof Truskolaski. Również Piotr Misiło, niedawno wykluczony z Nowoczesnej, wszedł w skład PO-KO.

Ten ruch sprawi, że Nowoczesna przestanie być klubem w Sejmie - po środowych roszadach ugrupowanie ma w swoich szeregach zaledwie 14 posłów, do utrzymania klubu potrzeba 15.

Gasiuk-Pihowicz: Zapraszamy do współpracy

- To kolejny krok na tej najważniejszej drodze do celu, którym jest odsunięcie PiS od władzy. Dzisiaj głównym wyzwaniem jest walka z PiS-em i w tej walce musimy działać wspólnie i dlatego powstał wspólny klub. Ta współpraca istnieje na różnych poziomach - mówiła w Sejmie Kamila Gasiuk-Pihowicz, która była zwolenniczką jeszcze bliższej współpracy z PO, co wyrażała wcześniej m.in. na Twitterze i w mediach.

To zresztą Gasiuk-Pihowicz próbowała dzisiaj na klubie Nowoczesnej przeforsować taką integrację.

Schetyna spotka się z Lubnauer

- Wiemy, że w Nowoczesnej są osoby, które chcą iść bardziej samotną drogą, ale wszystkich, którzy chcą wzmacniać KO, zapraszamy do współpracy - wskazywała Gasiuk-Pihowicz. Również Grzegorz Schetyna, szef PO, wypowiadał się w podobnym tonie, stwierdzając, że drzwi do tego klubu są "otwarte". Zapowiedział też, że jeszcze dziś lub jutro spotka się z Katarzyną Lubnauer szefową Nowoczesnej, by przyłączyła się do jego klubu.

Gasiuk-Pihowicz powiedziała, że ta decyzja jej i innych posłów oznacza, że opuszczają klub Nowoczesnej w Sejmie. Jednak nie doprecyzowała, czy skończy się to ich odejściem z partyjnych struktur Nowoczesnej. Posłanka stwierdziła też, że liczy, że do końca tygodnia w klubie KO-PO będzie jeszcze więcej parlamentarzystów.

Natomiast zgodnie ze statutem Nowoczesnej jeżeli ktoś rezygnuje z członkostwa w klubie automatycznie wygasa jego członkostwo w partii.