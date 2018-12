Mazurek o "partii Rydzyka": Ostrzega przed dzieleniem prawicy i burzeniem "dzisiejszego układu"

ar.co 2 godziny temu Oceniono 22 razy 18

"Dzisiejszy układ"? A to się Becia sypnęła. Tak wprost powiedzieć, że PiS stworzył układ i robi wszystko, żeby go zabetonować? Czekam niecierpliwie na dementi, że "wyrwane z kontekstu" i że w ogóle nikt biedaczki nie zrozumiał jak powiedziała to, co powiedziała.