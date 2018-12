Premier otwierał drogi, ale milczał o unijnych funduszach. Teraz KE upomina rząd Morawieckiego

poppers68 3 godziny temu Oceniono 48 razy 44

Generalnie zawsze odnoszę wrażenie, że każdy członek tej ekipy jest święcie przekonany, iż aktualnie zwraca się do mieszkańców Trebinii Małej Osada, gmina Krzyworyje, powiat Pentelki.

Chłopi słuchają i gęby ze zdziwienia pootwierali.



Czas na szeroką wyborczą koalicję w roku 2019 - nie połączone kluby poselskie w obecnym Sejmie bo to nie ma sensu. Tylko szeroka koalicja jest w stanie ten kabarecik wysłać do domu. No, może poszczególne postaci przed Trybunał Stanu. Ale to już inna historia.