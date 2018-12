Spór o pomnik ks. Jankowskiego. "Zrujnował życie niejednej osobie, nie powinien być honorowany"

Kasia Kowalska pół godziny temu Oceniono 6 razy 6

Doszło w Polsce do tego,że stawia się pomniki pedofilom bo był księdzem,w dodatku wzbogacił się i żył jak król z datków na kościół Jak widziałam jego apartament to mi oczy zbielały>pracowałem 45 lat jako inżynier energetyk i nie mam 1 setnej tego co miał ksiądz Jankowski.Jak można tak okradać wiernych i wykorzystać do własnych celów.Zamiast to potępiać to rząd jeszcze się z nimi kuma,bo wiedzą,że katolików jest dużo i będą na nich głosować.Na każdym kroku kłamstwo na kłamstwie a nam się kit wciska.