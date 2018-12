Scheuring-Wielgus dla Gazeta.pl o partii Rydzyka: Niech powstaje, niech mąci Kaczyńskiemu

Joanna Scheuring-Wielgus skrytykowała polityków partii rządzącej, którzy pojawili się na 27. urodzinach Radia Maryja w ostatni weekend.

- Politycy PiS razem z prezesem Rydzykiem zachowywali się jak zespół pieśni i tańca. Niech ta partia powstaje, niech mąci w całym układzie Jarosławowi Kaczyńskiemu - powiedziała posłanka partii Teraz! w rozmowie z Łukaszem Kijkiem.

- Wierzę w szczere intencje prezesa Rydzyka, któremu zależy na wpływach, władzy i pieniądzach podatników. Rydzyk zrobi wszystko, by umocować się w strukturach państwa jeszcze bardziej - dodała posłanka.

Scheuring-Wielgus cały czas mówiła o ojcu Rydzyku per „prezes”. - Nie ojciec, a prezes. Bo to prezes, przedsiębiorca, który świetnie sobie radzi, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy i wyciąganie ich z państwa. Zrobi wszystko, aby PiS jeszcze bardziej przed nim klęczało i się płaszczyło, tak jak miało to ostatnio miejsce w Toruniu - dodała.

- Im więcej takich kwiatków będzie miało Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński do rozwiązania, tym lepiej dla opozycji - podsumowała posłanka.