Ile o. Rydzyk policzy sobie za swą miłość do PiS? Rachunki wystawia od 21 lat

Szantaż i kochanie - do tego sprowadza się szorstka relacja między o. Tadeuszem Rydzykiem i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Do szantażu ojciec dyrektor posuwa się przy układaniu list wyborczych. A do kochania, gdy dla ludzi zakonnika znajdują się w końcu wysokie miejsca. Teraz o. Rydzyk jest na etapie szantażu. Jak informowała Wirtualna Polska, do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o rejestrację nowej partii politycznej Ruch Prawdziwa Europa. Pełnomocnikiem jest europoseł i najbardziej zaufany człowiek dyrektora Radia Maryja - prof. Mirosław Piotrowski. Nota bene Piotrowski jest w PiS-ie znienawidzony, bo już dwa razy wystąpił z partyjnej delegacji do PE - to w partii odbierane było jak policzek.

Dobić targu

Nie o emocje jednak chodzi w relacji obozu toruńskiego i Nowogrodzkiej. Związek PiS z Toruniem przede wszystkim oparty jest na interesach. PiS dzięki niemu zgarnia setki tysięcy głosów w wyborach, a zakonnik miliony złotych na swoje inwestycje i wprowadza swoich ludzi a to do Sejmu, a to Parlamentu Europejskiego.

O tym, że o. Rydzyk chce zaszachować PiS przed wyborami do Europarlamentu pisaliśmy w Gazeta.pl w sierpniu. Wedle naszych informacji inny zaufany człowiek zakonnika sondował, czy możliwe jest wystawienie listy o. Rydzyka, którą wesprze na dodatek milioner z USA Steve Bannon. Alternatywą i realnym do osiągnięcia celem - jak pisaliśmy - jest wydarcie PiS-owi czterech "jedynek" na listach PiS do PE.

W takich negocjacjach podszytych szantażem redemptorysta ma już wieloletnią wprawę.

Historia szorstkiej przyjaźni

Radio Maryja powstało pod koniec 1991 roku. Kaczyński - jak sam wspominał - o jego istnieniu usłyszał rok później. Początkowo ani nie pałał do rozgłośni wielką sympatią, ani nie był do niej w kontrze. - Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe bardzo zdecydowanie dążyło do tego, byśmy wsparli o. Rydzyka i oczywiście poparliśmy go - wspominał prezes PiS. Zakonnik walczył o koncesję i status nadawcy społecznego - skutecznie.

Ale też się różnili - zwłaszcza w 1995 r. Przez chwilę wsparciem od radia radowała się Hanna Gronkiewicz-Waltz, ówczesna prezes NBP. Kaczyński sądził wtedy nawet, że RM dało się wciągnąć w operację byłej Służby Bezpieczeństwa PRL. Jak? W "Alfabecie braci Kaczyńskich" tłumaczył, że "wybory prezydenckie 1995 r. przygotowywała w istocie bezpieka". - Na przykład cała operacja z Gronkiewicz-Waltz. Ona miała skupić wokół siebie prawicę, potem się spalić i zrobić miejsce Wałęsie - mówił.

Rydzyk silnie wspierał Wałęsę, który dla Kaczyńskich był po pierwsze "Bolkiem" i katastrofalnym prezydentem.

W pewnym momencie toruńska rozgłośnia przypuściła atak na Gronkiewicz-Waltz. Na jego falach nazywano kandydatkę "klaczą trojańską", oskarżano ją o zdradę Wałęsy i rozsiewano informacje o żydowskim pochodzeniu. Znienawidzony przez Kaczyńskiego Wałęsa gładko w I turze pokonał kontrkandydatkę, która została "spalona".

Kolacja sprzed 21 lat

Mimo tej zadry drogi prezesa i dyrektora miały się zbiec.

Jesień 1997 r. Fragment z autobiografii Jarosława Kaczyńskiego "Porozumienie przeciw monowładzy": "Zaproszenie, a może inaczej, gotowość rozmowy, pojawiła się nagle. Pośrednikiem był działacz Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy, a wtedy poseł, Witold Nieduszyński, znany mi jeszcze z czasów kampanii przeciw Wałęsie. Jego środowisko miało dobry kontakt z Radiem. Było jasne, o co chodzi, o. Rydzyk bardzo negatywnie oceniał koalicję AWS-UW i chciał o tym rozmawiać. Ja też oceniałem ją źle, a już w szczególności wyniki rokowań, choć wiedziałem, że w praktyce nie ma wyjścia. Zaproszenie bardzo mnie zainteresowało, nie wahałem się, postanowiłem jechać".

Prezes pojechał. Kaczyński nie miał być gościem radia, ale gościem o. Rydzyka. Nie przyjechał na wywiad, ale na rozmowy polityczne.

Wspominał: "Zostałem poczęstowany kolacją, a później długo w noc ciągnęła się rozmowa z szefem Radia. To, co nam przekazano, było proste: Marian Krzaklewski, AWS zawodzą. Zrodził się też duży dystans wobec innych znanych wtedy postaci prawicy. Nie mogłem zaprzeczyć, że w tych ocenach było bardzo wiele racji. Ale rozmowa nie rozwiała tego niepokoju, który był we mnie i przedtem".

Z relacji Kaczyńskiego wynika, że "ujawniły się różnice w naszym spojrzeniu na świat wynikające z odmienności doświadczeń". Obaj krzywo patrzyli na - ich zdaniem - zgniliznę kultury Zachodu. Przy czym prezes nie był aż tak krytyczny jak zakonnik. - W rozmowie nie dochodziło do ostrych sporów, jednak nie przyczyniła się ona do zniesienia tego nieporozumienia budującego dystans, które później nam bardzo zaszkodziło - przyznał dyplomatycznie Kaczyński. - Generalnie rozmowa, choć miła, nie była udana i musiały minąć lata, bym znów znalazł się w Radiu Maryja - dodawał.

Trudności z porozumieniu się musiały też wynikać z tego, że o. Rydzyk ma kłopot w sformułowaniu zbornej wypowiedzi. A Kaczyński - choć można się z nim zgadzać lub nie - myśli wyraża płynnie.

W kontrze do o. Rydzyka

Przy okazji wyborów z 1997 r. (AWS vs. SLD) Kaczyńskim zaszkodzi konflikt sprzed paru lat z Radiem Maryja. Prezes PiS mówił to wprost: - Mieliśmy problem: sprawę Radia Maryja.

I nie chodziło też o to, że wsparcie Rydzyka dla Wałęsy w ’95 roku, ale na przykład "dobór informacji w wiadomościach". Ludzie Kaczyńskiego, ani tym bardziej on sam, nie mieli wsparcia od Rydzyka, więc przepadali w wyborach. W 2001 r. z kolei PiS "obciążyły ich złe stosunki z Radiem Maryja i poparcie (radia) dla LPR".

Jarosław Kaczyński wiedział już, że bez poparcia rozgłośni, nie ma co marzyć o władzy w Polsce.

Polityka miłości z rozsądku

W 2005 r. Kaczyński już był w sojuszu z o. Rydzykiem. Wygrał i Lech Kaczyński, i PiS. Prezes dopieszczał zakonnika jak mógł, dając mediom o. Rydzyka na przykład wyłączność na transmisję z podpisania paktu stabilizacyjnego PiS z LPR i Samoobroną.

O ile sam Kaczyński nigdy nie miał z redemptorystą przyjacielskich stosunków, to posiadał łączników zaprzyjaźnionych z Toruniem: prof. Jana Szyszko, Annę Sobecką, Andrzeja Jaworskiego, Antoniego Macierewicza - do dziś zresztą szef MON ma w TV Trwam cotygodniowe felietony.

Przy okazji każdych wyborów po zawiązaniu sojuszu z zakonnikiem prezes spierał się z nim o miejsca jego ludzi na listach PiS, a także posady w samym rządzie. I po wyborach w 2005, i po tych w 2015. Teraz spiera się o miejsca na liście PiS w wyborach europejskich do których pozostało raptem pół roku.

Zza pleców

Pośredniej krytyki z ust J. Kaczyńskiego pod adresem ojca dyrektora trudno uświadczyć.

Ale już media z nim związane - zza pleców prezesa - biły w o. Rydzyka bez pardonu. "Gazeta Polska", którą prezes J. Kaczyński traktuje jako "swoje" medium, w tym przodowała. W 2007 r. szef "GP" Tomasz Sakiewicz pisał nawet do papieża Benedykta XVI, alarmując go o niecnych działaniach o. Rydzyka. Poszło wówczas o obronę przez Toruń abp. Stanisława Wielgusa, który został najpierw mianowany na metropolitę warszawskiego, a potem - po wypłynięciu jego agenturalnej przeszłości - wymusił odejście z urzędu.

Sakiewicz zarzucał o. Rydzykowi i jego mediom szkalowanie ludzi, kłamstwa i manipulacje. Fragment listu szef "GP" do papieża: "Nie wiem, czym kieruje się o. Rydzyk. Wiem jednak, że miał okazję poznać prawdę i tę prawdę odrzucił. Miał okazję pojednać się z ludźmi, których ciężko skrzywdził, a zamiast pojednania wyrządza im nowe krzywdy. Władze zakonne nie reagują na jego kolejne czyny, nawet wtedy, kiedy ubliża żonie prezydenta, najbardziej katolickiego spośród tych, których wybrali Polacy po 1989 r. Prawdziwymi ofiarami ojca Rydzyka nie są jednak obrażani przez niego biskupi, dziennikarze czy politycy. Największą krzywdę wyrządza prostym ludziom, którzy zawierzyli mu, że mówi w imieniu Kościoła".

W ostatnich latach Jarosław Kaczyński mówił o Radiu Maryja w superlatywach. A o zakonniku, że "brał w obronę dobro przed złem" i spełniał "funkcje ratownicze" wobec ludzi.

Faworyci ojca dyrektora

Dziś politycy z poparciem redemptorysty - jak Antoni Macierewicz i Jan Szyszko - grzeją ławę emerytowanych ministrów i są zmarginalizowani. Inny ulubieniec o. Rydzyka - Andrzej Jaworski - jest o krok od wyrzucenia z PiS. Choć z jednej strony Nowogrodzka przycięła bardzo wpływy o. Rydzyka w obozie rządzącym, to słono opłaca się Toruniowi kolejnymi milionami złotych.

Fragment listu Jarosława Kaczyńskiego na 25. rocznicę powstania Radia Maryja: "Chciałbym wspomnieć o wszystkich zasługach ojca dyrektora, ale obawiam się, że gdybym zaczął je wymieniać to nie wiem, kiedy bym skończył."

Jednym z dzieł o. Rydzyka jest władza w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Tuż po triumfie 2015 r. prezes PiS mówił na urodzinach rozgłośni: - Bez Ciebie, ojcze dyrektorze, nie byłoby tego zwycięstwa.

Teraz - znów - o. Rydzyk daje do zrozumienia: beze mnie nie będzie zwycięstwa PiS, a z PiS-em będę, jeśli PiS weźmie na listy moich ludzi. Targ.