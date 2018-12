Joanna Scheuring-Wielgus w Gazeta.pl: Moim celem jest doprowadzenie do dymisji episkopatu

pinio67 godzinę temu Oceniono 18 razy 12

Relacja państwa do katolickiej mafii winna być najważniejszym probierzem wyborczym. Dość zabawy w dobrego - peowskiego i złego - pisowskiego policjanta. Nad nimi ciągle siedzi sobie - bezkarny, zadowolony, tłusty i syty, ciągle się bogacący i wysysający społeczne siły guru ubrany w habit, sutannę czy inne łachy. To nie tak, że jeden rydzyk jest zły a Lemański dobry. KATOLSTWO TO SPOŁECZNY RAK !!!

Jeśli jakaś partia nie opowie się za dogłębnym rozliczeniem katolstwa, jeśli nie zobowiąże się do realnego rozdziału państwa i kościoła, zerwania konkordatu, wyjawienia finansowych przepływów na linii państwo-kościół - nie powinna mieć racji bytu i szans wyborczych.

I - na litość - ODBIERZCIE IM DZIECI !!!!!!!!!

Od nas, rodziców - zależy ich los. Od naszych wyborów. Również tych przy urnach.