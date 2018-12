Antoni Macierewicz o partii Tadeusza Rydzyka: być może mamy do czynienia z fake newsem

We wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o rejestrację partii politycznej o. Tadeusza Rydzyka - poinformowała WP. Pełnomocnikiem ugrupowania o nazwie „Ruch Prawdziwa Europa” miałby zostać związany z redemptorystą europoseł Mirosław Piotrowski.

W materiale podano także nazwiska osób, które miałyby znaleźć się na listach wyborczych do Europarlamentu. Wśród nich znaleźli się były poseł PiS i były wiceprezes PZU Andrzej Jaworski, były minister środowiska Jan Szyszko oraz posłanka PiS Anna Sobecka, była dziennikarka Radia Maryja.

Antoni Macierewicz o partii o. Tadeusza Rydzyka

Do doniesień odniósł się Antoni Macierewicz, którego na tej liście zabrakło, bo jak tłumaczył informator WP, były szef resortu obrony "grałby tylko na siebie".

Polityk PiS na antenie Telewizji Republika powiedział, że nic nie wie o nowej partii.

- Rozmawiałem z o. Rydzykiem kilka dni temu, nic o tym nie wiedział. Mamy do czynienia z próbą stworzenia faktu medialnego - stwierdził były szef resortu obony. Dodał, że „być może ktoś został przez kogoś podpuszczony” i zapewniał, że o. Rydzyk „nie angażuje się w popieranie konkretnych partii”.

A już na pewno sam nie organizuje takiego ruchu. Jego celem jest jedynie podejmowanie działań, które są skupione na tworzeniu dobra wspólnego

- powiedział Antoni Macierewicz. Na pytanie, czy będzie uczestniczył w tworzeniu partii redemptorysty powiedział, że „nie wie, jakie są plany opatrzności bożej”.

Były poseł PiS Andrzej Jaworski w rozmowie z wPolityce.pl także zaprzeczył doniesieniom, że redemptorysta zakłada nową partię.

Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk nie zakładał, nie zakłada i nie będzie zakładał żadnej partii politycznej. Każdy, kto jest przy zdrowych zmysłach, na pewno to wie.

Jaworski potwierdził, że europoseł Piotrowski złożył wniosek o zarejestrowanie nowej partii. - Ma do tego prawo i jeżeli uważa, że jest to właściwa droga, to może to zrobić - powiedział.