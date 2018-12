W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM, pojawiło się stwierdzenie, że sprawa Stanisława Gawłowskiego, jest "polityczna". Gawłowski, według prokuratury, miał przyjąć jako łapówkę apartament w Chorwacji, gdy był wiceministrem ochrony środowiska.

Dopytywał go o to prowadzący Robert Mazurek: - Jeśli to sprawa polityczna, dlaczego żaden inny polityk PO nie ma takich problemów co pan?

Na to Gawłowski odparł, że ma za sobą pewną historię z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, która teraz ma rzutować na zainteresowanie jego osobą.

Mam pewien związek z ojcem Rydzykiem, który powoduje, że ojciec Rydzyk i całe to środowisko bardzo mnie nie lubi. Kiedyś zdarzyło mi się, tak mnie oskarża o. Rydzyk, cofnąć dotację na geotermię w Toruniu i wtedy usłyszałem od jednego z ważnych dzisiaj kardynałów, że (Rydzyk - red.) się na mnie zemści

- przekonywał poseł PO.