COP24. Mateusz Morawiecki: Polska jest liderem działań na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia

wadp21 godzinę temu Oceniono 36 razy 36

Co się z tym człowiekiem stało. Co by się nie działo to Polska jest najlepsza , największa i w ogóle. Przecież tego pseudo patriotycznego bełkotu bolszewika i notorycznego kłamcy nie da się słuchać. Jak ten IDIOTA przepracował tyle lat jako Prezes Banku? Czy właściciele BZ WBK nie widzieli co to za BUC? Wstyd , wstyd i jeszcze raz wstyd. Ta nieznośna emfaza o wspaniałości Polski jest tak sztuczna , że chyba tylko małe dzieci mogą to traktować poważnie. No ale cóż - jaki tatuś taki synalek. Genetyczne obciążenie