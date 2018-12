Barbara Nowacka w Gazeta.pl o ks. Jankowskim: Nie można na niego dłużej patrzeć jak na bohatera

siwywaldi 2 godziny temu Oceniono 20 razy 20

Szkoda, że Wyborcza NIE udostępniła tego wstrząsającego reportażu, "za darmo", bo wiele osób, najzwyczajniej NIE MOGŁO go przeczytać.



A było co czytać, bo z podanych faktów, wynika wprost, że Jankiel był wstrętnym zbokiem i to w najobrzydliwszym z możliwych wydaniu. Dodatkowo Autorka reportażu, PO RAZ PIERWSZY cytuje pewną, NIE ZNANĄ dotąd szerzej instrukcję Watykanu z 1962 roku, która NAKAZUJE wszystkim ujawniającym przypadki pedofilii i incydentów seksualnych wśród duchownych, ZAMYKAĆ usta - uwaga - pod groźbą ekskomuniki (sic !). A to tłumaczy wiele, nie tylko w sprawie Jankowskiego...



Niestety obawiam się, że dokąd na Wybrzeżu najważniejsze nitki pociąga mający NIEZWYKLE "długie ręce" Sławoj Flaszka, sprawa DALEJ będzie zamiatana pod dywan. tym bardziej, że i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, okazał się.... eks ministrantem księdza Jankowskiego... :-))