Georgette Mosbacher o Forcie Trump: Amerykański i polski żołnierz będą działać ramię w ramię

Ramie w ramie nasi zolnierze pacyfikuja narody podbite i okupowane przez Amerykanow.

Rosjanie wycofali swe wojska ze Wschodnich Niemiec i zgodzili sie na tego kraju polaczenie pod warunkiem, ze NATO nie rozszerzy swego sojuszu ani na centymetr.

Po rozpadzie Zwiazku Sowieckiego i rozwiazaniu Paktu Warszawskiego Rosja w rozmowach z mocaestwami zachodnimi wyrazila nadzieje, ze NATO tez przestanie istniec. Po jakims czasie wyrazili chec przystapienia do NATO.

Nie dosc, ze Polska i inne kraje graniczace z Rosja sa teraz czescia NATO, to wydarzenia na Ukrainie stworzyly zagrozenie, ze ten kraj tez przystapi do NATO.

Wystarczy spojzec na mape zeby sobie uzmyslowic, ze Rosja jest otoczona bazami NATO, nie ma sie czemu dziwic, ze czuja sie zagrozeni.