Szef PiS w Katowicach prześwietla majątek Kutza sprzed lat. Bo trwa zbiórka na jego leczenie

W czwartek informowaliśmy o zbiórce, którą dla Kazimierza Kutza zainicjowała Anna Dymna. W ubiegłym tygodniu 89-letni reżyser trafił w stanie ciężkim do szpitala. Dymna w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" zadeklarowała, że jej fundacja "Mimo wszystko" chce włączyć się w pomoc Kazimierzowi Kutzowi. - Kaziu to mój ukochany reżyser. Pomoc mu jest naszą wspólną powinnością - powiedziała Dymna.

Niedługo po tym, jak aktorka i prezeska fundacji Mimo Wszystko wystartowała ze zbiórką, Piotr Pietrasz, radny PiS w Katowicach i szef tamtejszych struktur partii uznał za stosowne prześwietlić majątek reżysera oraz byłego senatora i posła. Zrobił to w publicznym poście na Facebooku.

Radny wylicza majątek sprzed trzech lat

Radny opublikował informacje z oświadczenia "senatora Kutza". Innymi słowy, są to dane o jego zarobkach sprzed trzech lat. "Oświadczenie senatora Kazimierza Kutza złożone na koniec kadencji w 2015 r. Roczny dochód - 212.171,94 zł. (dwieście dwanaście tysięcy zł). Z tytułu emerytury 38,132,35 zł (trzydzieści osiem tysięcy) i praw autorskich 57.481,93 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy). Te dwa źródła dochodu zapewne ma do dzisiaj. Rocznie 95.614,28 zł (prawie sto tysięcy). Miesięcznie Kazimierz Kutz otrzymał w 2015 r. z tych dwóch tytułów 7.967,86 zł (prawie osiem tysięcy)" - napisał Pietrasz. Z jakiegoś powodu do postu radny dołączył ścieżkę dostępu do pliku na dysku twardym.

"Himalaje żenady"

W komentarzach pod postem Pietrasza trudno znaleźć pozytywne głosy. Większość z użytkowników Facebooka nie pozostawia na radnym suchej nitki. "To żenujące by w chorobie człowiekowi zaglądać do portfela" - czytamy w jednym z komentarzy. Inny użytkownik napisał: "Himalaje żenady. Widzę że doradcę ds. marketingu politycznego ma pan równie utalentowanego jak krawca".

Pomoc dla Kazimierza Kutza

Co zrobić, by pomóc Kazimierzowi Kutzowi? Wystarczy wpłacić pieniądze na subkonto udostępnione w fundacji Dymnej "Po rozmowach z kolegami i rodziną, udostępniłam w mojej fundacji 'Mimo Wszystko' specjalne subkonto o numerze 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343. Można na nie wpłacać pieniądze, dopisując hasło 'Kazimierz Kutz'. Każda wpłata to konkretna pomoc. Bądźmy razem z Kaziem w tych trudnych chwilach" - czytamy w oświadczeniu Anny Dymnej, zamieszczonym na stronie jej fundacji.