Jacek Kurski zdradza powody zawieszenia Cejrowskiego. Mówi o "antypolskiej prowokacji"

7ogamihcra godzinę temu

Cejrowski jest faktycznie debilem, nie zauważył że dla niepoznaki pisowski złodziejski antypolski gang przed wyborami do Parlamentu Europejskiego najchętniej by się cały pomalował we flagę UE i wszędzie gdzie to tylko możliwe wywiesił te flagi o możliwe jak największych rozmiarach...a o polexicie sza. Ale cóż Cejrowski jest tylko katolskim kretynem. Mam radę dla wszystkich głosujących na europosłów : NIGDY PRZENIGDY NIE WYBIERAJCIE NA EUROPOSŁÓW ANTYEUROPEJSKICH SZUBRAWCÓW Z PISU I INNYCH ANTYUNIJNYCH PARTYJEK !!!