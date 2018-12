Kto najmocniej kocha Polskę? Według Morawieckiego sprawa jest jasna. "Rodzina Radia Maryja"

Premier Mateusz Morawiecki w sobotę gościł na 27. urodzinach Radia Maryja w Toruniu. Szef rządu wspomniał w pewnym momencie o tym, że na uroczystościach śpiewano "jedną z najpiękniejszych polskich pieśni". Chodziło o "Z dawna Polski Tyś Królową", a Morawiecki zacytował ostatnie zwrotki: "Miej w opiece naród cały; który żyje dla twej chwały; niech rozwija się wspaniały".

Matko Boska Nieustającej Pomocy, to jest moja wielka prośba, wielkie zawołanie: Miej w opiece naród cały. Również tych, którzy nie kochają Polski aż tak mocno jeszcze, póki co, tak jak my tutaj, tak jak cała rodzina Radia Maryja

- mówił Mateusz Morawiecki. Później złożył życzenia ludziom Radia Maryja. - Za trud, wszystko co dla Polski, dla Boga, co zrobiliście przez te 27 lat - powiedział.

- Żeby wszyscy, którzy trochę błądzą, jeszcze nie czują, tak do końca, tego piękna, które w słowie i w wartościach związanych z Polską się mieszczą, żeby to wszystko pojęli. Bo wtedy, myślę, tak naprawdę, będziemy wszyscy do głębi szczęśliwi. Bóg zapłać za wszystko, wszystkiego dobrego! - zakończył premier.

Na 27. urodzinach Radia Maryja pojawiła się znacząca część czołowych polityków obozu władzy, a podczas swojego wystąpienia o. Tadeusz Rydzyk m.in. wyrażał niezadowolenie, że PISF nie wsparł obrazu filmowców z Torunia, a dołożył pieniędzy do "Kleru".