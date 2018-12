Z inicjatywy Dudy powstaje nowa służba. Koszt "łącznościowców" to na razie 1,5 mln zł

1moja 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

"...Prezydent buduje nową służbę, "łącznościowców" ..." A nastepna sluzba bedzie "sluzba dlugopisowcow" aby Adrian w kazdych warunkach mogl wszystkie kwity od Jaroslawa K. natychmiast podpisac.

PS. A co bedzie z tymi ludzmi, ktirzy teraz sa za to odpowiedzialni?! Dostana miejsca na liscie wyborczej do enigmatycznej UNI? Czy dostana tylko podwyzki bo im sie za ciezka prace w broszkowej druzynie nalezay?

Przegonilismy naziste, przegonilismy komuniste, przegonimy i kaczyste.