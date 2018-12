Brudziński wulgarnie o Rogerze Watersie. "To pożyteczny idiota Putina"

Do Joachima Brudzińskiego dotarła informacja o krytyce ze strony Rogera Watersa, na którego koncercie w Meksyku wyświetlono napis "Resist Kaczynski in Poland" [ang. "przeciwstawiajcie się Kaczyńskiemu w Polsce"].

Minister skomentował to w swoim stylu. "Podobno Roger Waters wezwał wczoraj w Meksyku do oporu przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja jutro wybieram się do Wąchocka i mam zamiar wezwać do oporu przeciwko Rogerowi :)" - napisał na Twitterze.

W jednym z kolejnych wpisów nazwał Watersa "pożytecznym idiotą Putina". "Roger Waters pewno nie jest starym komuchem ale moim zdaniem na pewno jest starym #UsefulIdiots Putina" - stwierdził.

Brudziński pyta: Idiota czy ruski troll?

W komentarzach pojawił się też m.in. wpis anonimowego Twitterowicza, który sugerował, by PiS "wstało z kolan". "Który szmalcownik z PO siedzi w więzieniu? Jesteście podobni do nich. Macie wy jaja, żeby coś zrobić przeciw Izraelowi i EU?" - pytał użytkownik Mariusz W. [pisownia poprawiona - red.]

Wpis zdenerwował Brudzińskiego. "Idiota czy ruski troll? Skąd się biorą te imbecyle z biało-czerwonymi i bogoojczyżnianymi awatarami? Judzą i obrzydliwymi atakami na PIS utrwalają, ku uciesze naszych wrogów, stereotyp Polaków jako wrogów, USA, UE, Izreala, demokracji, a na końcu nawet prostackich antysemitów" - napisał.

Na to zareagował z kolei ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który stwierdził, że "bardzo mu się nie podoba", że Brudziński "publicznie wyzywa osoby o odmiennych poglądach od 'idiotów', 'ruskich trolli', 'imbecylów' i 'prostackich antysemitów'. "Tala histeryczna reakcja na krytykę to ostrzał w kolano premiera i PiS" - podsumował.

"Szanowny Księże, mój wpis nie ma nic wspólnego z histerią. Piszę co myślę, czasami dostanę reprymendę od Ambasador USA, czasami od sympatyków Rosji, innym razem od tych którzy nad życie kochają UE. Czasami z 'kapłańską' wrażliwością pochyli się ks. Lemański a ja robię swoje :)" - odpisał Brudziński.