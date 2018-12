Donald Tusk na G20 w Buenos Aires. Między spotkaniami wyskoczył na murawę "haratać w gałę"

"Co zrobić podczas krótkiej przerwy między dwoma sesjami G20? Kiedy jesteś w Argentynie, zachowują się jak Argentyńczycy" - czytamy na Instagramie Donalda Tuska, który opublikował właśnie kilka zdjęć z Buenos Aires. Widzimy na nich Donalda Tuska grającego na murawie w piłkę nożną.

Donald Tusk "harata w gałę"

Jak łatwo zauważyć, Tuskowi w "harataniu w gałę" nie przeszkadza formalny ubiór. Na jednym ze zdjęć widzimy, jak szef Rady Europejskiej kiwa się ze współpracownikiem, a na kolejnym - jak strzela do bramki. Tusk zaprezentował też koszulkę ze swoim nazwiskiem, którą wręczono mu podczas szczytu G20.

Szczyt G20

Od wczoraj w Buenos Aires trwa szczyt G20 - grupy 19 najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Unii Europejskiej. Biorą w nim udział, między innymi, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i Rosji Władimir Putin, a także prezydent Chin- Xi Jinping. Szczyt w Argentynie oprócz oficjalnych rozmów, głównie na temat handlu, będzie też okazją do kuluarowych dyskusji o rosyjskim ataku na ukraińskie okręty w pobliżu Morza Azowskiego.

Tusk o sankcjach wobec Rosji

W szczycie biorą udział przywódcy najpotężniejszych gospodarczo 19 państw oraz liderzy unijnych instytucji. Po aneksji Krymu, podczas szczytów G20 i G7 europejscy przywódcy konsultowali się na temat postępowania wobec Rosji między innymi z liderami Kanady oraz USA. Eksperci spodziewają się, że tak też będzie i tym razem. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to do tej pory opublikowała ona wspólne oświadczenie wzywające Rosję do zwrotu ukraińskich okrętów i uwolnienia załóg. Nie ma w nim groźby sankcji. O możliwe unijne restrykcje był wczoraj pytany w Buenos Aires właśnie szef Rady Europejskiej. - Użycie siły przez Rosję przeciwko ukraińskim okrętom jest całkowicie niedopuszczalne. Europa jest zjednoczona w swoim poparciu dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Dlatego jestem pewien, że Unia Europejska przedłuży sankcje przeciwko Rosji w grudniu - odpowiedział Donald Tusk. .