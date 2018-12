PiS podsumowuje trzy lata rządów. Morawiecki: Przeprowadziliśmy gruntowny remont naszego domu

glencok 2 godziny temu Oceniono 27 razy 21

to ten kłamca z wyrokami? gdyby miał odrobinę honoru już by się podał do dymisji. A jego wyborcy gdyby mieli to by nigdy nie zagłosowali na pis.

panie morawicki, a który z wysoko postawionych polityków wysłał szefa KNF z propozycją korupcyjną ? to obchodzi bardziej suwerena, a nie bzdety o remontach