Kaja Godek pisze list do Kaczyńskiego. "Politycy nie robią nic, aby dobre prawo weszło w życie"

asr1 godzinę temu Oceniono 20 razy 18

O ile wiem to nikt nikogo do niczego nie zmusza a skoro Polska to katolicki kraj to aborcja powinna być na życzenie bo i tak żadna katoliczka czy to zgwałcona czy taka co umrze przy porodzie aborcji nie dokona. Niech ta bezbożna sekta robi ze swoimi wyznawcami co chce ale od reszty won !!! a te brednie nawiedzonej kobiety wymagają chyba porady medycznej ??? skoro się morduje dzieci to idź do PROKURATURY !!! to może wyśle cie na leczenie ???