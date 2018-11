Wiceprezydent Warszawy: Może zrobimy referendum ws. przeniesienia pomnika smoleńskiego

kina9 2 godziny temu Oceniono 24 razy 12

BRAWO !! Im szybciej tym lepiej.

Poza tym usunąc pomnik PRZESTĘPCY i wspówinnego Katastrofy.

Ta mała człeczyna nie dokonała NIC aby mu stawiać pomniki.

PS

Gwoli prawdy. Prezydent RP nie może być " WIELKI" nawet gdyby chciał. Konstytucja mu na to nie pozwala. Nie ma żadnego prawa do wtrącania się w bieżące zarządzanie Państwem . art.146 /

Może co najwyżej być PRZESTĘPCĄ jak kaczyński nielegalnie prowadząc swoją PRYWATNĄ

politykę zagraniczną.