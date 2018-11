Nadinsp. Daniel Kołnierowicz, szef podlaskiej policji, w wywiadzie dla suwalskiego Radia 5 komentował skargi i listy policjantów ujawnione przez posłankę PO Bożenę Kamińską. W pewnym momencie zaproponował, by pisać anonimy na temat parlamentarzystki.

- Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, uważa, że to jest fair, to może proszę bardzo: ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej: o majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej. Proszę bardzo

- powiedział nadinsp. Kołnierowicz.

Posłanka PO zareagowała na wypowiedź Daniela Kołnierowicza wpisem na Twitterze.

Dziękuję Wszystkim za wszystkie przejawy wsparcia. Obiecuję, że nie ustanę w wysiłkach zmierzających do zwalczenia tych wszystkich patologii, które niszczą polską Policję, Państwową Straż Pożarną, Służbę Więzienną i pozostałe Formacje dotknięte piętnem "dobrej zmiany"

- napisała parlamentarzystka.

Dodatkowo w rozmowie z portalem Onet.pl Kamińska zapowiedziała konkretne kroki prawne. - Zamierzam złożyć skargę tak do Najwyższej Izby Kontroli, jak do MSWiA. Do tego, najpewniej zawiadomię też prokuraturę, bo komendant wprost zaatakował posła opozycji. Zaś policja ma w ustawę wpisany obowiązek apolityczności i te słowa to było ewidentne przekroczenie uprawnień - podkreśliła.

Sam komendant podlaskiej policji w komentarzu dla PAP stwierdził, że nie nawoływał w radiu do ogłaszania rzeczywistego konkursu, a mówił: "może ogłosimy konkurs".