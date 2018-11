Gawkowski o b. szefie KNF: Widziałem go na lotnisku w Singapurze. Był zabity psychicznie

polak_k.prawy 3 godziny temu Oceniono 39 razy 39

Pan Profesor Marek Ch. był przybity w Singapurze, ale jak wylądował, to po kilku godzinach humor mu się poprawił. Przyjaciele z PiS-u dali mu wystarczająco dużo czasu na uprzątniecie po sobie wszystkiego w KNF, a potem na umówienie się jak zeznawać, żeby nie stała się jemu ani nikomu z PiS-u krzywda. Sasin już w niedzielę rano w Polsat News mówił: "Jaka łapówka?", "Jaka afera KNF?", "Żadnej próby korupcji nie było.". Sam widziałem i mi szczęka opadła. Zdaniem PIS-u żadnej afery nie było, a Pan Profesor Marek Ch. to kryształowy patriota. Powinien szybko wrócić do studentów, wykładać o korupcji, dostać rekompensatę za krzywdy moralne i jeszcze medal państwowy od Dudy.