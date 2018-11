Karczewski o aferze KNF: Politycy, którzy mówią, że to afera PiS, powinni dostać pozwy

Były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Ch. decyzją Sądu Rejonowego Katowice-Wschód został w nocy ze środy na czwartek aresztowany na dwa miesiące - podaje TOK FM. Wcześniej usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień. Marek Ch. nie przyznaje się do winy.

Sprawa KNF jest aferą Marka Ch. (...) Politycy, którzy mówią o aferze KNF jako aferze PiS, powinni dostać pozwy sądowe

- skomentował wydarzenia ostatnich dni w rozmowie z "Rzeczpospolitą" marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Jak dodał, szef NBP Adam Glapiński nie powinien podawać się do dymisji. - Nie miał żadnego udziału w tej sprawie. Nie można prezesa NBP winić za to, że znał człowieka i miał o nim dobre zdanie - stwierdził marszałek. Podkreślił, że w sprawie KNF "państwo zadziałało sprawnie i błyskawicznie".

Karczewski: Rekonstrukcja rządu nie jest planowana

Stanisław Karczewski odniósł się również do doniesień dotyczących ewentualnej rekonstrukcji rządu. Przekonywał, że "nie jest planowana", a na wtorkowym czterogodzinnym spotkaniu kierownictwa PiS nie poruszono tego tematu.

Nie zaprzeczył jednak temu, że obecna wicepremier Beata Szydło i minister edukacji narodowej Anna Zalewska mają w przyszłym roku kandydować do Parlamentu Europejskiego. - To nie znaczy, że teraz miałaby nastąpić rekonstrukcja rządu. Do wyborów europejskich zostało sporo czasu - mówił marszałek Senatu.

