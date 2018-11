Andrzej Duda pojedzie na Ukrainę? "Nie wykluczamy, jeśli będzie taka potrzeba"

lolik52 pół godziny temu Oceniono 12 razy 4

A czy Polska pomoże Ukrainie? Mucha zapowiedział, że jeśli pojawi się temat sankcji wobec Rosji, Polska się do nich dołączy.



-a czy Polska jest w stanie podjąć jakąś samodzielną decyzję czy tylko zawsze "na przyczepkę"

No jasne,pyskować to można zawsze pierwszemu,zwłaszcza że to zza pleców Unii i USA,ale już samemu wprowadzić sankcje?oooo,tu już strasznie...

No cóż,rola ratlerka zobowiązuje.