Ministerstwo dało awans sędziemu z najgorszą opinią. "Jego praca jest wysoko oceniana"

Sprawę sędziego z Krakowa opisuje Onet. Jak podaje portal, na początku marca prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka powiadomiła sędziów, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce wyznaczyć do delegacji w Sędzie Okręgowym jednego z sędziów z sądu rejonowego. Jak mówi anonimowo informator Onetu, Pawelczyk-Woicka poprosiła sędziów, by "wnikliwie ocenili kolegów z sądu rejonowego".

Kraków. Sędzia z dyscyplinarką dostał awans od resortu

Wśród kryteriów znalazły się m.in. "terminowość sporządzania uzasadnień, terminowości w podejmowaniu czynności oraz stanu referatu danego sędziego". Ostatecznie Ministerstwo Sprawiedliwości do rocznej delegacji w SO wskazało osobę, która podczas posiedzenia sędziów zyskała najniższe poparcie i negatywną ocenę. Do tego, jak stwierdził jeden z rozmówców portalu, ma na koncie wyrok dyscyplinarny.

Do tej sytuacji odniosło się Ministerstwo Sprawiedliwości. - Minister Sprawiedliwości podejmując decyzję o delegowaniu sędziego do sądu wyższego nie jest związany opinią kolegium. Jest ona tylko jedną z wielu informacji uwzględnianych przez MS, które ponadto dysponuje danymi o wynikach pracy sędziego na tle innych sędziów zgłaszających chęć delegowania - informuje Jan Kanthak, rzecznik MS.

Kanthak wyjaśnia, że resort bada "czy delegowanie nie osłabi nadmiernie jego macierzystego wydziału". Rzecznik resortu podnosi ponadto, że kolegium SO w Krakowie nie uzasadniło swoich wniosków na temat sędziego. Dyscyplinarkę dla sędziego Kanthak komentuje tak: - Sprawa dyscyplinarna dotyczy wydarzeń sprzed kilku lat, a w obecnej chwili praca sędziego jest bez zarzutu i wysoko oceniana.