Syn Julii i Andrzeja Przyłębskich znalazł pracę. Swoje CV wykorzysta u państwowego giganta

hi2per 2 godziny temu Oceniono 49 razy 45

Jaki on piękny! Jaki on mądry! A ile języków zna! Takie genialny dzieci mają tylko członkowie i popierający PiS.

A tak na poważnie, to sami sobie nagrabiliśmy nie prywatyzując sp. skarbu państwa. Zawsze były, są i będą korytem dla swoich.