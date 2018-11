Były szef KNF Marek Ch. "nie przyznaje się do zarzutu". Trwa przesłuchanie w prokuraturze

chi-neng pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

"Na pytanie, jak czuje się Marek Ch. podczas przesłuchania, jego obrońca odparł: - Jak każda osoba zatrzymana i dowieziona do prokuratury celem przesłuchania. "

-----

Osobiście, jestem w stanie sobie wyobrazić co się ‘kotłuje w jego głowie’ i jak się czuje, ale reagując na pytanie i opdowiedź zapytam:

To znaczy, JAK?

PRZYCIEŻ MY WSZYSCY ZAINTERESOWANI, NIE BYLIŚMY „DOPROWADZANI DO PROKURATURY CELEM PRZES ŁUCHANIA”

:)