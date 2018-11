Jest potwierdzenie autentyczności listu Georgette Mosbacher. Przyznał to rzecznik prezydenta

- Kopia pisma, załączona do wglądu dla prezydenta Andrzeja Dudy wpłynęła do kancelarii - powiedział wp.pl Błażej Spychalski, rzecznik głowy państwa. Chodzi o list Mosbacher zaadresowany do Mateusza Morawieckiego (z kopią do Andrzeja Dudy i Joachima Brudzińskiego).

List Mosbacher do Morawieckiego

Przypomnijmy, informacje o krytycznym wobec rządu PiS liście ambasador USA Georgette Mosbacher krążą od poniedziałku. Najpierw o sprawie napisał tygodnik "Do Rzeczy", ale sam list nigdzie "nie wypłynął". Pismo Mosbacher opublikował dzisiaj dzisiaj dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" Bartek Godusławki.

W piśmie Mosbacher krytykuje rząd w związku z wypowiedziami, m.in. szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, na temat autorów reportażu "Superwizjera" na temat polskich neonazistów.

"To zaskakujące, że osoby publiczne atakują dziennikarzy, którzy wypełniają zadania niezależnych mediów w demokracji tętniącej w Polsce" - pisze dalej Mosbacher. Wytyka, że rząd jest bardziej zainteresowany "poddawaniem w wątpliwość intencji dziennikarzy i próbie powiązania stacji TVN z ekstremizmem" niż działaniami przeciwko grupom ekstremistycznym.

Ambasada USA nadal nie zajęła stanowiska w tej sprawie, a w związku z błędami, które pojawiają się w piśmie (np. literówki w nazwiskach Morawieckiego i Brudzińskiego), wielu komentatorów twierdziło, że list nie jest autentyczny.

List to "samowolka"? Niemożliwe

Część polityków obozu rządzącego przekonywała, że list był "samowolką" Mosbacher, wynikającą z jej braku doświadczenia.

Dyplomaci w rozmowie z wp.pl wyjaśniają jednak, że to niemożliwe. - Owszem, jeśli chodzi o styl nowa ambasador jest zupełnie inna niż ambasador Jones. Jest bardziej bezpośrednia i energetyczna. To możliwe, że sama wyszła z inicjatywą napisania listu, ale w tak poważnych nie ma możliwości, by robiła to samowolnie. Nie napisała listu sama, a jego treść przed wysłaniem sprawdza jeszcze "góra", czyli Departament Stanu - mówi w były dyplomata do niedawna zajmujący wysokie stanowisko w ambasadzie USA w Warszawie.