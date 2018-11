Były prezes KNF Marek Ch. usłyszał zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia

dzi1a pół godziny temu Oceniono 11 razy 11

20 dni !!! ha ha ha

cyt

7 listopada Roman Giertych, pełnomocnik Leszka Czarneckiego, złożył zawiadomienie w prokuraturze

13 listopada "Gazeta Wyborcza" opublikowała materiał ujawniający aferę

13 listopada - Zbigniew Ziobro ogłosił, że obejmuje śledztwo osobistym nadzorem

13 listopada - nośnik z nagraniem trafił do prokuratury

13 listopada - Marek Chrzanowski, ówczesny szef KNF, podał się do dymisji

13 listopada - spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefami służb

14 listopada - Marek Chrzanowski pojawił się w siedzibie KNF rano (w godz. 9-12.30)

14 listopada - agenci CBA weszli do siedziby KNF (po opuszczeniu jej przez Chrzanowskiego)

23 listopada - premier Mateusz Morawiecki powołał nowego szefa KNF

27 listopada - CBA zatrzymała Marka Chrzanowskiego, byłego szefa KNF