W ubiegłym roku poseł PiS Bartłomiej Wróblewski złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów dopuszczających aborcję ze względu na ciężkie wady płodu. Pod wnioskiem podpisało się 107 posłów. Stwierdzenie niekonstytucyjności tego przepisu jeszcze bardziej zaostrzyłoby restrykcyjną jak na standardy europejskie ustawę. TK jednak nie pali się, by pochylić się nad wnioskiem.

Posłowie PiS: Projekt orzeczenia jest gotowy

Teraz, jak podaje Onet, 79 posłów postanowiło przypomnieć trybunałowi o sprawie i do Julii Przyłębskiej wystosowali list. Proszą w nim o "niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy dotyczącej wniosku". Posłowie stwierdzają, że projekt stosowanego orzeczenia jest gotowy. "Po roku od złożenia wniosku wiadomo, że projekt orzeczenia w tej sprawie jest już gotowy. Brak wyznaczenia do tej pory terminu rozprawy nie znajduje przekonującego, merytorycznego wytłumaczenia" - czytamy w piśmie opublikowanym przez Onet.

Parlamentarzyści piszą, że "przeciągające się prace w TK" odbierają z "olbrzymim niepokojem". "Trudno dziwić się zatem spekulacjom medialnym, sugerującym, że rozpoznanie wniosku jest celowo przeciągane z powodów politycznych, tak, by doczekać końca obecnej kadencji Sejmu i - korzystając z zasady dyskontynuacji prac parlamentu - doprowadzić tę sprawę do umorzenia" - stwierdzają posłowie.

Oko.press zwraca uwagę, że uznanie rzeczonego przepisu za niekonstytucyjny spowodowałoby w praktyce to samo, co przepisy proponowane przez Kaję Godek - aborcja w przypadku nieuleczalnej choroby lub wady płodu nie byłaby możliwa.

Adwokaci o zaostrzeniu prawa aborcyjnego

Na początku tego roku Naczelna Rada Adwokacka wydała opinię na temat projektu Godek. "Przedstawiona przez projektodawcę propozycja wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązującej ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży nie zasługuje na aprobatę i powinna zostać oceniona negatywnie" - czytamy w opinii NRA. Rada stwierdza wprost, że zaostrzenie przepisów dotyczących aborcji "stoi w sprzeczności z szeregiem wiążących Polskę aktów prawnych o randze międzynarodowej i narusza podstawy demokratycznego państwa prawnego, w szczególności zakaz dyskryminacji i prawo do ochrony życia prywatnego".

Beata Mazurek: Nie jest rolą parlamentarzystów naciskanie na TK

Do inicjatywy posłów odniosła się Beata Mazurek. - To jest Trybunał Konstytucyjny, a nie instytucja partyjna i nie jest rolą parlamentarzystów naciskanie na TK - powiedziała, cytowana m.in. przez Polsat News. Rzeczniczka PiS stwierdziła też, że wniosek posłów do TK jest ich własną inicjatywą.