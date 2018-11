PFN nie powinna finansować kampanii "Sprawiedliwe sądy". Sąd: To sprzeczne ze statutem

glowarodzinyipsa godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Dali kupę kasy amatorom na dziadowską promocję dziadowskiej reformy, którą na koniec odwołali. Będą dymisje? Nie. Nagrody! Albo miejsca na listach do Europarlamentu. Albo jedno i drugie. A co?



Wieś teraz powie: „Fora ze dwora!”

do Klępy, Straszydła i Kaczora.

Tak jak pognały Susła i Asta

no, prawie wszystkie polskie miasta.