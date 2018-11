"Wojna marszałków". Kuchciński zablokował senatorom wstęp na obrady Sejmu. Karczewski protestuje

To, co dzieje się między marszałkami Sejmu i Senatu, "Rzeczpospolita" nazwała "zimną wojną". Konflikt między politykami rozgorzał na nowo, kiedy marszałek Marek Kuchciński zaproponował zmiany w przepisach dotyczących wstępu do budynków zarządzanych przez Kancelarię Sejmu. Aby proponowane przez marszałka Sejmu zmiany weszły w życie, musi je zatwierdzić marszałek Senatu. Na to jednak się nie zanosi.

Projekt zmian w zarządzeniu wstępowym. Jakie przepisy chce wprowadzić Kuchciński?

Projekt zmian w przepisach dot. poruszania się po Sejmie i Senacie przygotowały służby podlegające marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu. Projekt liczył 20 stron i był planem wprowadzenia szeregu zmian w organizacji ruchu w Sejmie i Senacie. Miał on wprowadzić m.in. 48-godzinny termin na złożenie listy gości w straży marszałkowskiej (do tej pory takiego terminu nie było i listę można było zgłaszać nawet w ostatniej chwili).

Marszałek Kuchciński zaproponował także, aby osoby odwiedzające Sejm musiały podawać nie tylko imię i nazwisko, ale także dane dot. miejsca zamieszkania i pobytu. Co więcej, według projektu marszałka, goście posłów, którzy używają jednorazowych kart wstępu, mieliby być eskortowani przez zapraszających ich parlamentarzystów. Ostry sprzeciw marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wywołał jednak inny pomysł: zakaz wstępu senatorów na salę obrad Sejmu, chyba że muszą być na mównicy, by przedstawić projekt senacki. - Odebraliśmy to jak policzek - powiedział "Rzeczpospolitej" jeden z urzędników Senatu.

"Zimna wojna" między marszałkami Sejmu i Senatu

To nie pierwszy konflikt pomiędzy marszałkami Sejmu i Senatu. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował "Rzeczpospolitą", że podlegająca Kuchcińskiemu straż marszałkowska do niedawna przeglądała bagażniki służbowych aut wicemarszałków Senatu. Urzędnicy Senatu narzekają także na to, że organizacja posiedzeń komisji senackich na terenie Sejmu jest bardzo trudna, podczas gdy komisje sejmowe nie mają trudności ze zbieraniem się na terenie Senatu, a w związku z wprowadzonymi przez marszałka Kuchcińskiego zmianami w poruszaniu się po budynkach na Wiejskiej, kurierzy zaczęli mieć problem z dotarciem do biura podawczego Senatu.