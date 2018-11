Protest przed Ambasadą Rosji w Warszawie. "Putin, dość krwi", "Hańba" i papierowe łódeczki

Krzys Wroblowiec 24 minuty temu Oceniono 10 razy 4

Ciekawe, co by było, gdyby Polacy chcieli zaprotestować przed ambasadą pewnego państwa z Bliskiego Wschodu, które też bardzo lubi napadać i mordować swoich sąsiadów i robi to znacznie częściej niż Rosja.

Wtedy by się okazało, że nie wolno tego robić, prawda?

BO POLSKA NIE JEST SUWERENNYM KRAJEM.