"Czarna seria ministra Ziobry". Były szef MON krytykuje działania prokuratury ws. operatora TVN

Prokuratura Krajowa odwołała przesłuchanie operatora TVN. Śledczy uznali, że stawianie mężczyźnie zarzutów byłoby "przedwczesne". Operator w piątek otrzymał od funkcjonariuszy ABW wezwanie na przesłuchanie.

Kilka dni temu do mediów trafiły zdjęcia, na których widać "hajlującego" operatora TVN. Fotografie wykonano podczas spotkania ku czci Adolfa Hitlera w kwietniu 2017 roku. Operator był w ekipie, która realizowała reportaż o polskich neonazistach. Stacja TVN tłumaczyła, że był to materiał wcieleniowy, a autorzy reportażu postępowali zgodnie ze standardami dziennikarstwa śledczego.

Kolejne wpadki Ziobry

"Wyborcza" - powołując się na swoje źródła - informuje, że do sprawy włączył się premier Mateusz Morawiecki, wściekły na Zbigniewa Ziobrę, który przypuścił "z nikim nieuzgodniony atak na media". Drugim powodem rezygnacji prokuratury miało być wystąpienie ambasadorki USA Georgette Mosbacher, w którym zapowiadała, że jej kraj nie będzie tolerował prób niszczenia wolnych mediów.

Zdaniem dziennikarzy "GW", zdenerwowanie na Ziobrę wiążę się z tym, że to kolejna, po ustawie o IPN i klęsce reformy Sądu Najwyższego, jego porażka. Tego samego zdania jest Tomasz Siemoniak, były szef MON - Kolejna fatalna wpadka ministra Ziobry po wniosku do TK okrzykniętego przez wszystkich wnioskiem polexitowym czy parę miesięcy wcześniej nowelizacja ustawy o IPN-ie. Czarna seria ministra Ziobry trwa i sądzę, że jest głównym kandydatem do rekonstrukcji, bo po prostu przynosi same kłopoty PiS-owi - stwierdził w rozmowie z Radiem ZET i wyjaśniał, że prokuratura jest "ręcznie sterowna przez Ziobrę".

Funkcjonariusze ABW "jak listonosze"

Siemoniak uważa, że wejście funkcjonariuszy ABW do domu operatora jest "przedzwną sytuację".

Dodatkowy element zastraszania. Bo gdyby przyszedł dzielnicowy z takim wezwaniem, mamy inną sytuację, a tak to mniej więcej powinno być, policjant czy jakiś kurier. A tu służba specjalna jest zaangażowana i dodatkowe zastraszanie. To słowo "zastraszanie", które poszło w świat, jest tutaj absolutnie właściwe - chodzi o to, żeby przestraszyć wolne media

- ocenił. Gdy prowadząca przypomniała mu o wejściu funkcjonariuszy ABW do redakcji "Wprost", odparł, że była to "fatalna sytuacja". - Miejmy nadzieję, że już nigdy takie błędy nie zostaną przez służby popełnione, sprawa wielokrotnie wyjaśniana, oczywiście było to coś złego - dodał.

Zagraniczna presja

Siemoniak uważa, że władza przestraszyła się ogromnej solidarności środowiska dziennikarskiego i reakcjami zagranicy. - Sądzę, że każdy przywódca kraju przestraszyłby się tytułu depeszy w amerykańskiej agencji bądź w "New York Timesie" artykułu, że polskie władze zastraszają dziennikarzy stacji, która jest własnością USA. To było mordercze, to poszło bardzo silnie w świat i nawet to wycofanie się (...) to kolejny fatalny sygnał z Polski, iż zagrożona jest wolność słowa - mówił Siemoniak.