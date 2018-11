Trudna sytuacja na granicy z Ukrainą. Na przejściu w Korczowej w kolejce czeka 270 ciężarówek

lucusia3 26 minut temu Oceniono 1 raz 1

A już myślałam, to to nasi celnicy posunęli się o krok dalej i nie sprawdzają już sporadycznie, gdy ich najdzie ochota na wpuszczanie wjeżdżających, jak do tej pory, ale całkiem sobie robotę odpuści. W końcu zimno, pada. niskie ciśnienie. Bardzo prawdopodobne, że już nie będą pracować 20 minut na godzinę, ale 20 minut na zmianę.