Najnowszy sondaż partyjny. PiS i PO na czele stawki. Pozostałe ugrupowania to plankton

Wygląda na to, że coraz większa ilość ludzi trzeżwieje.

Efekt przekupstw zaczyna przez spowszechnienie mijać a do coraz większej ilości ludzi dochodzi prawda o PiS-ie i jego sposobie rządzenia. To, że PiS stosuje TKM w końcu zaczyna dochodzić do coraz większej ilości ludzi a coraz większe afery zaczynają być trudne do ukrycia nawet w TVP.

Do wyborów jeszcze sporo czasu i mam nadzieję, że efekt kuli śnieżnej jeżeli chodzi o malejące poparcie w końcu pogrzebie prezesa i PiS