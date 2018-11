Morawiecki rozmawiał z Junckerem o skardze KE na Polskę. Co dalej? "Zobaczymy"

W niedzielę na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli zatwierdzono umowę brexitową 27 państw członkowskich UE z Wielką Brytanią. Choć brexit był głównym tematem rozmów, to na marginesie unijnego szczytu pojawiła się też okazja do innych rozmów. - To była bardzo pozytywna rozmowa - powiedział Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem KE Jeanem-Claudem Junckerem.

Morawiecki o rozmowie z Junckerem: "Zobaczymy, co będzie dalej"

Mateusz Morawiecki dodał, że zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym są pozytywnie odbierane w Komisji Europejskiej.

- Są postrzegane jako konstruktywny krok po naszej stronie - podkreślił premier. Szef rządu nie odpowiedział jednak na pytanie, czy przewodniczący Juncker zadeklarował, że Komisja wycofa skargę z Trybunału Sprawiedliwości na ustawę o Sądzie Najwyższym.

- Zobaczymy, jaki będzie dalszy bieg wydarzeń - powiedział enigmatycznie premier.

Przypomnijmy, że we wrześniu Komisja Europejska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustawę odsyłającą część sędziów w stan spoczynku bo uznała, że łamie ona unijne prawo. W zeszłą środę PiS w ekspresowym tempie przeprowadził nowelizację ustawy w Sejmie. Dokument w piątek zatwierdził Senat. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Najważniejszy w nowelizacji jest przepis, który cofa poprzednie zasady, zgodnie z którymi w stan spoczynku odesłano w stan spoczynku sędziów z ukończonym 65. rokiem życia. To dotyczy także I prezes SN Małgorzaty Gersdorf.

To już 7. nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, od kiedy władzę sprawuje Prawo i Sprawiedliwość.