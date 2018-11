II tura i Duda kontra Tusk. Najnowszy sondaż daje zwycięstwo prezydentowi

Kantar Millard Brown na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 wykonał sondaż dotyczący wyborów prezydenckich. Ankietowanym zadano pytanie, zgodnie z którym w II turze wyborów mieliby zmierzyć się były premier i obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz prezydent Andrzej Duda.

"Gdyby w najbliższych dniach doszło do wyborów prezydenckich, w których w II turze zmierzyliby się Andrzej Duda i Donald Tusk, na którego kandydata by pan/pani zagłosowała?" - brzmiało pytanie. Warto nadmienić, że kandydowanie Tuska to wciąż medialne spekulacje, a same wybory odbędą się dopiero w 2020 roku. Na razie ze strony byłego premiera nie padła żadna deklaracja, że po zakończonej kadencji w Radzie Europejskiej wróci do Polski walczyć o funkcję prezydenta.

50 proc. respondentów wskazało Andrzeja Dudę, natomiast 45 proc. - Donalda Tuska. 5 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Kilka dni temu podobny sondaż opublikowała "Rzeczpospolita". Przygotował go IBRiS i w I turze Duda uzyskałby 37 proc. poparcia, a Tusk - 36 proc. Z kolei w drugiej turze głosy rozłożyłyby się tak: 46 proc. na Dudę i 44 proc. na Tuska.