"Łamanie prawa bez żenady". Mikołaj Pawlak powołany wbrew ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka

Wybrany w piątek przez Sejm na RPD kandydat PiS jest absolwentem prawa i prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2005-2016 pracował w sądzie biskupim przy rozwodach kościelnych. W 2011 roku rozpoczął własną praktykę adwokacką, zaś w latach 2016-2018 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości jako Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, gdzie sprawował nadzór nad zakładami poprawczymi, sądami rodzinnymi czy schroniskami dla nieletnich.

Oznacza to, że w CV Mikołaja Pawlaka brakuje ustawowego wymogu, jakim jest co najmniej pięcioletnia praca z dziećmi lub na ich rzecz.

Mikołaj Pawlak powołany wbrew ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka

- Czy osoba, która nie spełnia kryteriów na Rzecznika Praw Dziecka może nim zostać? Czy aktualny kandydat może nie wiedzieć, że nie spełnia kryteriów? (...) To łamanie prawa bez żadnej żenady. Klub PO nie może zaakceptować łamania prawa i nie może zaufać człowiekowi, który wiedząc, że łamie prawo, i tak kandyduje - mówiła podczas debaty w Sejmie przed wyborem Mikołaja Pawlaka posłanka PO, Magdalena Kochan.

Urzędujący Rzecznik Praw Dziecka także zwrócił uwagę na brak doświadczenia Mikołaja Pawlaka w pracy z dziećmi.

- Patrząc na CV, które zostało przedstawione parlamentowi, wydaje się, że tego punktu ustawowego, ten kandydat niestety nie spełnia - powiedział w sobotę na antenie Radia ZET Marek Michalak. Dodał, że przy osobie, która reprezentuje siedem milionów polskich obywateli, nie powinno być żadnych niedomówień. - Jeśli ktokolwiek je zgłasza, to należałoby to wyjaśnić, a nie próbować przegłosować, dlatego że mamy większość. To nie jest dobry kierunek, nie przy rzecznikach. Oni są reprezentantami obywateli - dodał.

Rzecznik Praw Dziecka powinien mieć kompetencje, doświadczenie w pracy z dziećmi, nie być skrajny w poglądach i stać po stronie dzieci. Przegłosowany głosami PIS Mikołaj Pawlak nie tylko nie spełnia tych warunków, to nawet nie wypełnia wymogów formalnych. #kadryPIS #Misiewicze

- skomentowała z kolei na Twitterze szefowa Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer.