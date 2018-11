Oskarżony ws. SKOK-ów twierdzi, że przekazywał pieniądze politykom PiS. W tym senatorom

No to Zero będzie miał pełne ręce roboty. Trzeba tak zamataczyć śledztwo, żeby pisuar był czysty. Przecież wiadomo, że afery to tylko PO - niedouczone kmioty z Podkarpacia mają w to wierzyć. Jaka szkoda, że nie udało się położyć pisowskich łap na Sądzie Najwyższym:-) Wtedy żadna afera, pisowskim złodziejom nie byłaby straszna:-)