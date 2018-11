Scheuring-Wielgus komentowała wpadkę Petru. Chwilę później sama nazwała swoją partię "Razem"

Joanna Scheuring-Wielgus wzięła w obronę Ryszarda Petru, który pomylił nazwę własnej, dopiero co założonej partii - zamiast "Teraz!" powiedział "Razem".

Petru myli Teraz! z Razem

- Donald Tusk był szefem KLD, mało kto pamięta, Jarosław Kaczyński był szefem PC, mało kto pamięta. Jeden stworzył Platformę Obywatelską, drugi - PiS. Ja teraz tworzę partię Razem... przepraszam, partię Teraz! - powiedział Petru w TVN 24.

Scheuring-Wielgus na antenie Radia Zet broniła go, mówiąc, że "pomyłki robią wszyscy politycy". - A może to specjalista od wpadek i lapsusów językowych? - pytała żartobliwie prowadząca audycję.

- My się z tego bardzo śmiejemy. Natomiast jeżeli mówimy o wpadkach i lapsusach, to największe wpadki popełniają ci, o których nikt nie chce mówić, pan premier Morawiecki, pan prezes Kaczyński, pani premier Beata Szydło. To są wpadki - odpowiedziała posłanka.

Wpadka Scheuring-Wielgus

Chwilę później Scheuring-Wielgus mówiła o członkach partii Teraz! i Nowoczesnej Wtedy popełniła ten sam lapsus co Petru. - W partii Razem są wszystkie te osoby, wszystkie... - powiedziała i zaraz się poprawiła: - w partii Teraz! są wszystkie te osoby, które zakładały Nowoczesną.

