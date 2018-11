Starcie byłych kolegów. Jakubiak do Tyszki: "Na 'ty' mogą mówić przyjaciele, ok. 38 mln Polaków"

Czy na pozór niewinne "wywołanie do tablicy" może zakończyć się małą awanturą? Może, jeśli ktoś w piątek jeszcze nie poczuł weekendu, rozmowa jest między dotychczasowymi klubowymi kolegami a w dodatku środkiem komunikacji jest Twitter.

Wicemarszałek Sejmu z Kukiz'15 Stanisław Tyszka uznał za stosowne "przeciąć spekulacje części folklor-prawicy" i oznajmił, że Kukiz'15 wymienił w komisji śledczej ds. VAT Marka Jakubiaka (odszedł z ugrupowania) na Błażeja Pardę.

"PiS chciał zatrzymać Jakubiaka jako swojego posła (w komisji - red.), ale na gruncie ustawy nie miał do tego prawa. Kropka" - stwierdził Tyszka.

Zareagował na to szybko były kolega Tyszki, obecnie poseł niezrzeszony (choć z własną partią - Federacja dla Rzeczypospolitej) Marek Jakubiak. Zaapelował, by wspominając o jego osobie, Tyszka nazywał go "panem Jakubiakiem" lub "posłem Jakubiakiem".

Wymiana zdań między posłami: Tyszką i Jakubiakiem Twitter

Na co Tyszka szybko zareagował, odpowiadając, że w tej chwili Jakubiak "walczy o interesy swoje i PiS-u", ale jeśli to się zmieni, to będzie mieć "i pana, i posła".

Odpowiedź na tego tweeta nie należała do najmilszych. Marek Jakubiak szybko przeszedł do kontrataku i nie doczekał się później riposty. Stwierdził bowiem:

Panie Tyszka jeszcze raz Panu zwracam uwagę na formę zwracania się do mnie. Otóż na "Ty" mogą do mnie mówić jedynie moi przyjaciele tj. około 38 mln Polaków, a Pana do grona przyjaciół nie zaliczam. Czy Pan zrozumiał? Cała reszta wywodu nie zasługuje na jakikolwiek komentarz

Wymiana zdań między Stanisławem Tyszką a Markiem Jakubiakiem Twitter

Niestety wszystkich tweetów teraz na próżno szukać - wicemarszałek Sejmu skasował swoje wpisy.