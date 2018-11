Resort Ziobry dał o.Tadeuszowi Rydzykowi 416 tys. zł na portal o "współczesnych zagrożeniach"

Sprawę dotacji dla fundacji o. Tadeusza Rydzyka opisuje portal oko.press. Za 416 tys. zł, które fundacja Lux Veritatis dostała z działającego w Ministerstwie Sprawiedliwości Funduszu Sprawiedliwości wystartował projekt "Bądźmy bezpieczni". Jego celem jest "zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej bezpieczeństwa, przyczyn przestępczości i zagrożeń w życiu człowieka, a także pokazywanie jak radzić sobie z problemami".

"Zagrożenia występujące we współczesnym świecie"

W ramach tego projektu 21 listopada zaczęła działać strona ostrzegamy.online. "Są tam umieszczone informacje i porady ekspertów dotyczące różnych obszarów szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Portal ostrzegamy.online informuje o zagrożeniach występujących we współczesnym świecie oraz radzi, jak i gdzie znaleźć pomoc" - czytamy na portalu.

Artykuły publikowane w serwisie podzielone są na cztery kategorie zagrożeń: ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i cyberzagrożenia. Łącznie na stronie zostało opublikowanych kilkadziesiąt artykułów. "Nie jesteśmy anonimowi w internecie - Google i Facebook wiedzą więcej niż myślisz", "Oszuści podszywają się pod ZUS", "Zaginięcie za granicą", "System powiadamiania ratunkowego, czyli do czego służy" czy "Kradzież tożsamości w internecie jako forma naruszenia dóbr" - to tylko niektóre z tytułów publikacji na ostrzegamy.online. Wiele z nich to po prostu informacje o rządowych projektach, dotyczących na przykład problemów Polaków za granicą. Wiele informacji w nich pochodzi z ministerialnych stron - fragmenty zostały jedynie w niewielkim stopniu przeredagowane.

Pieniądze z funduszu dla osób pokrzywdzonych

Pieniądze na projekt Lux Veritatis zostały przeznaczone w ramach V edycji konkursu Funduszu Sprawiedliwości w sekcji „przeciwdziałanie przestępczości”. Z tego samego tytułu Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dostała 196 000 zł na akcję „Masz jedno życie, stop dopalaczom”.

Ostrzegamy.online powstało za pieniądze z funduszu, z którego wcześniej finansowano pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw i osobom zwalnianym z więzień po odbyciu kary. O tym, że te środki trafią do fundacji i szkoły o. Rydzyka pisaliśmy w październiku.