Policjanci alarmowali, że muszą pilnować domu Zielińskiego. Są wyniki kontroli, były uchybienia

chi-neng pół godziny temu Oceniono 13 razy 11

"Jednak kontrola wykazała, że przełożeni w suwalskiej policji mogli ze zbytnią gorliwością realizować niektóre działania. Pada stwierdzenie, że wyniki wskazują "na uchybienia ze strony niektórych przełożonych".

-----

No i summa summarum Kulsony zostaną ukarane, bo nie należy 'gryźć rękę , która je karmi'

:)

Po to zostali zatrudnieni, by pilnować ćwoków typu Zieliński, jak źrenicy własnego oka...